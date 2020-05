Concorso straordinario, è lite tra Pd e M5S. Granato tuona: “Basta giochini, rispettate accordi”

Scricchiola l’accordo tra le forze della maggioranza sul concorso straordinario. Dopo la nota di Francesco Verducci, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Istruzione al Senato, arriva la risposta di Bianca Laura Granato, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Commissione Istruzione al Senato.

“Non è possibile che accordi presi di fronte al Presidente Conte si prestino ancora a tira e molla. Dopo aver lavorato moltissimo per tradurre in un emendamento l’intesa faticosamente raggiunta tra le forze di maggioranza sul concorso per i precari della scuola anche grazie alla mediazione del presidente Conte, non è concepibile che a partita chiusa e quadra trovata si assista ad uscite e richieste di ulteriori trattative che rimettono in discussione tutto. I parlamentari, tutti, e quelli della maggioranza in particolare, si mettono una mano sulla coscienza e agiscano secondo quello che è il bene della scuola. Non secondo quelli che sono i desiderata dei delle sigle sindacali. Dopo tanto lavoro portato avanti con competenza e perizia tecnica, non si può vedere il passo a richieste che rischiano di indebolire la procedura. Lo diciamo chiaramente: il tempo dei giochini è finito. Prevalga la responsabilità ed il rispetto degli accordi”.

