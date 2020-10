Concorso straordinario, ecco l’istanza di ammissione alla prova suppletiva

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata chiara: nessuna prova suppletiva per i docenti che non potranno presentarsi al concorso straordinario per motivi legati all’epidemia, come abbiamo raccontato anche in un altro articolo. Questa opportunità non è prevista da nessun concorso e dunque non lo sarà neanche nel caso della scuola.

Il punto è: se al Ministero non importa che un docente perda l’occasione di una vita per causa a lui non imputabile, sarà il Tar a farsi carico del problema, come è avvenuto storicamente (con le dovute differenze) anche nei concorsi del 2016 e 2018.

L’istanza all’USR e al MI

“È inaccettabile una presa di posizione di questo genere da parte del ministro,” sostiene l’avvocato Caudullo. L’unica strada è presentare istanza all’USR e al Ministero stesso (via PEC o raccomandata), per porre le condizioni per un ricorso.

“Davanti a un diniego la parola passerà alla magistratura perché migliaia di docenti, non a causa loro, si troveranno impossibilitati a partecipare al concorso.”

“Si tratterà di un’istanza provocatoria naturalmente, ma costringe il Ministero a dare una risposta,” precisa l’avvocato.

Molti si trovano impossibilitati per semplice quarantena fiduciaria, qualcuno è positivo al virus, qualcun altro, da soggetto fragile, preferisce evitare di esporsi al contagio. O si pensi alle donne in gravidanza: chiaramente ci penseranno due volte prima di mettere a rischio la propria salute.

“Si deve tenere conto dell’emergenza mondiale,” continua l’avvocato, “è un caso eccezionale e di fronte a casi eccezionali bisogna adottare soluzioni straordinarie.”

Del resto, tornando sulle parole della Ministra, “le prove suppletive non sono previste a priori in nessun concorso pubblico, è lapalissiano, nessun bando di concorso lo prevede, ma in occasioni del genere, se vengono lesi dei diritti, sarà il giudice amministrativo a intervenire.”

