Concorso straordinario, martedì 28 il bando in Gazzetta Ufficiale

La senatrice e capogruppo del Movimento Cinque Stelle in commissione Istruzione, Bianca Laura Granato, in una nota, prova a fare chiarezza sul concorso scuola in via di emanazione: “Sul concorso per i precari della scuola è necessario fare chiarezza. Dire oggi che è necessario rivedere le norme concorsuali per la stabilizzazione dei precari è fuorviante”, afferma la senatrice che poi aggiunge: “L’unico modo affinché i precari della scuola possano vedersi riconosciuta la stabilizzazione è quello di procedere con il concorso il cui bando verrà pubblicato domani. Per giungere a questo traguardo ci sono voluti 5 mesi dall’approvazione del Decreto Scuola lo scorso dicembre”.

“Il mancato svolgimento del concorso straordinario in quest’anno comporterebbe un rinvio di almeno un anno, con la conseguenza per i precari della scuola di veder sfumare la meritata stabilizzazione”, conclude.

