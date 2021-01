Concorso straordinario scuola, Bucalo (FdI) si scaglia contro la ministra Azzolina

La ripartenza del concorso straordinario docenti si avvicina. Secondo quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo svolgimento delle rimanenti prove è previsto fra lunedì 15 e venerdì 19 febbraio, con una media di 10 candidati per aula. La scelta di andare avanti non è piaciuta a tutti, soprattutto all’opposizione. Infatti, a tal proposito, la deputata di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo, responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fdi, si è espressa in maniera dura contro la ministra Lucia Azzolina.



“L’incredibile e immorale ministro Azzolina continua nella sua opera distruttiva della scuola e in piena pandemia, con l’Italia divisa tra il rosso e l’arancione, autorizza la ripartenza dal 15 febbraio del concorso straordinario per la stabilizzazione dei docenti precari. – Afferma la deputata – A dispetto di uno stato di emergenza fino al 30 aprile, in spregio ad un divieto di spostarsi tra regioni migliaia di docenti, con enormi problemi relativi al trasporto pubblico, saranno chiamati a sostenere la prova. – E conclude – Le scuole e le attività produttive sono chiuse, la crisi economica e sanitaria è ai massimi livelli, ma per un governo rattoppato, ed un ministro incompetente, la priorità è spedire in giro per l’Italia, madri e padri di famiglia. Complimenti!”



LEGGI ANCHE