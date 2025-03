Consiglio dei Ministri, Dl scuola: immissione in ruolo prof idonei, norma anti-diplomifici e uno sguardo agli Its

Il Consiglio dei ministri è stato convocato oggi, venerdì 28 marzo 2025, alle ore 11.40 a Palazzo Chigi, per l’esame di diversi temi all’ordine del giorno.

Ecco gli argomenti sulla scuola di cui si discute, secondo quanto riportato da Sky TG24.

Dl Pnrr sulla scuola e immissione in ruolo di prof. idonei

Il governo si prepara a varare un decreto per “l’attuazione delle misure del Piano di ripresa e resilienza e in materia di istruzione e merito e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/26”. Secondo la bozza, il provvedimento mira a stabilizzare una nuova categoria di insegnanti che hanno superato le prove concorsuali ma attendono ancora l’immissione in ruolo. Nello specifico, si parla del riutilizzo delle graduatorie dei concorsi Pnrr con l’obiettivo di colmare i vuoti d’organico entro il 31 dicembre 2025. Allo studio del ministero dell’Istruzione e del Merito spuntano inoltre misure per snellire le procedure di assunzione in vista del prossimo anno scolastico. Sempre in tema di istruzione, il decreto potrebbe includere misure per il potenziamento degli Its Academy e modifiche al sistema degli istituti tecnici.

Norma anti-diplomifici

Come annunciato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il governo potrebbe accelerare sulla norma anti-diplomifici. “L’avevamo inserita in un disegno di legge ma per il prossimo anno scolastico questa norma deve partire e con un decreto legge entrerà subito in vigore”, ha detto il ministro a margine di una visita all’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Ferraris” di Scampia, a Napoli. La norma assegnerebbe più poteri agli Uffici scolastici regionali con le scuole paritarie che verrebbero autorizzate ad attivare solo una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionate nella medesima scuola.