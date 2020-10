Conte firma il nuovo Dpcm: da lunedì 26 alle superiori didattica a distanza tra il 75 e il 100%

Il premier Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte il nuovo Dpcm per rispondere all’escalation di casi di positività al Covid. Anche la scuola è implicata: alle superiori si incrementa “il ricorso alla didattica digitale integrata pari ad almeno il 75% delle attività”.

Inoltre, con la “stretta”, datata 24 ottobre, si arriva a modulare “la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00“.

Il Dpcm – che sarà in vigore da lunedì 26 ottobre al 24 novembre – prevede anche la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie: il governo starebbe anche accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure

Un Consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore.