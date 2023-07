Contingente immissioni in ruolo 2023, pubblicati decreto e distribuzione regionale – PDF

Oggi è stato ufficialmente pubblicato il decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito (fonte Cisl Scuola) a proposito del contingente relativo alle immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2023/2024.

Nell’Allegato B fornito da Viale Trastevere è possibile consultare la distribuzione regionale dei posti, 50.807.

LEGGI IL DECRETO

CONSULTA LA DISTRIBUZIONE REGIONALE

Contingente accolto con delusione

Come abbiamo scritto, il contingente autorizzato di docenti per l’a.s. 2023/24 è pari a 50.807 posti. Questo è il dato emerso nell’incontro di informativa che si è svolto il 12 luglio 2023 presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito sul decreto di prossima pubblicazione concernente le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/2024 e le relative istruzioni operative (Allegato A).

Le nomine verranno effettuate per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GM) e per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento (GAE)

Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato saranno effettuate tramite procedure informatizzate.

Si tratta di un numero che va ben al di sotto delle aspettative, sopprattutto tenendo conto che esiste una disponibilità di posti vacanti superiore a 80 mila cattedre. Tenendo conto delle graduatorie esaurite esistenti sia nelle GaE che nelle GMR ( concorsi ordinari e straordinari) e delle graduatorie ancora nemmeno pubblicate, si rischia di assegnare non più di 30 mila posti in ruolo, mettendo a rischio l’obiettivo, imposto dal PNRR, di raggiungere almeno 70 mila immissioni in ruolo, in due anni.