Contingenti, organico di fatto e posti in deroga, al via le immissioni in ruolo e la mobilità annuale

Contingenti, organico di fatto e posti in deroga, al via le immissioni...

La settimana che si è aperta dal 25 al 30 luglio sarà fondamentale per le immssioni in ruolo e la mobilità annuale. Le operazioni potrebbero concludersi al massimo tra il 2 e il 5 agosto 2022.

Contingente per immissioni in ruolo

Il 21 luglio scorso il ministero dell’Istruzione aveva pubblicato l’allegato A con le istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo 2022/23 e il contingente che è stato formalmente autorizzato. Il contingente è già stato suddiviso, attraverso l’allegato B pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, in posti da assegnare alle singole regioni. L’iter è ormai ben avviato, perché gli Uffici scolastici regionali e quelli provinciali, hanno già comunicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo suddivisi per provincia ordine di scuola e classi di concorso. Gli aspiranti al ruolo, inseriti nelle GM e in qualche caso anche nelle GaE, hanno o stanno già operando telematicamente la sclta della provincia, della classe di concorso e della tipologia di posto. Entro il 29 luglio saranno terminati i turni telematici su Istanze OnLine di I e II fase, quindi gli uffici scolastici provinciali potranno assegnare le scuole ai neoassunti per l’anno scolastico 2022-2023.

Organici di fatto e posti in deroga

Gli uffici scolastici provinciali, parallelamente alle immissioni in ruolo, stanno preparando gli organici di fatto e i posti in deroga per l’anno scolastico 2022-2023. La settimana che va dal 25 al 30 luglio sarà, molto probabilmente, l’arco di tempo della pubblicazione dei posti disponibili dell’organico di fatto e dei posti in deroga. Nello stesso periodo di tempo tutti gli Ambiti territoriali pubblicheranno le graduatorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Per quanto riguarda l’iter delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2022-2023, tutto procede speditamente. In alcune province, gli uffici scolastici hanno già provveduto a pubblicare le graduatorie della mobilità annuale.

Alcuni uffici scolastici provinciali hanno già pubblicato le graduatorie per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie:

Vicenza ; Firenze ; Cosenza ; Crotone ; Siena ; Chieti e Pescara

Anche altre province hanno pubblicato le graduatorie o lo faranno nei prossimi giorni.

Si prevede che tra la fine di questa settimana, ma più probabilmente nella settimana che va dall’1 al 6 agosto, saranno assegnate le scuole ai docenti che hanno chiesto utilizzazione e assegnazione provvisoria.