Contratti annuali e fino al termine delle lezioni, istruzioni operative del Ministero per il personale di ruolo che accetta supplenze

Il Ministero ha pubblicato le istruzioni operative, aggiornate al 29 agosto, per la gestione in cooperazione applicativa con MEF dei contratti annuali e fino al termine delle lezioni a personale scolastico con artt. 47 e 70 (ex artt. 36 e 59) del CCNL. Il riferimento è al personale di ruolo (docente e ATA), che accetta una supplenza.

Il MIM spiega che a partire dall’a.s. 2024/25 la gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati a personale scolastico con artt. 47 e 70 (ex artt. 36 e 59) sarà effettuata mediante l’utilizzo funzioni SIDI di “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola” (sono, quindi, interessati i contratti con decorrenza giuridica ed economica a partire dal 01/09/2024).

I contratti degli incaricati di religione con artt.47 e 70 dovranno continuare, invece, ad essere gestiti come in precedenza, tramite le funzioni di “Gestione Corrente – Assunzioni in Ruolo => Gestione sede di servizio artt. 47 e 70 (ex art.36 e art.59)”.

I contratti potranno essere inseriti dal 1° settembre 2024 ma la trasmissione a NoiPA sarà possibile solo dopo il rilascio delle procedure aggiornate da parte del MEF previste per ottobre 2024.

La sede di servizio del contratto di supplenza per artt.47 e 70 (ex artt. 36 e 59) sarà competente ad operare per l’inserimento delle assenze.

