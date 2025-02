Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS posti comune e sostegno. Chi può iscriversi

L’O.M. 88/2024, sull’aggiornamento delle graduatorie GPS di prima e seconda fascia sia su posto comune sia su sostegno, ha previsto che dopo la scadenza della domanda per iscriversi nelle graduatorie provinciali per le supplenze, la possibilità per i docenti che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno, di iscriversi in una graduatoria aggiuntiva di prima fascia.

Chi può iscriversi

In attesa del prossimo decreto ministeriale, verosimilmente entro la prossima primavera, possono iscriversi negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2025/2026:

• I docenti che hanno acquisito il titolo abilitante all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno;

• Coloro che hanno conseguito il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;

• Coloro che conseguono il titolo previsto per l’insegnamento negli istituti per sordomuti e non vedenti;

• Coloro che hanno conseguito il titolo all’estero purché riconosciuto in Italia.

Provincia d’iscrizione

Per i docenti che non dovessero essere iscritti in alcuna graduatoria provinciale per le supplenze e che s’iscrivono per la prima volta, possono chiedere qualsiasi provincia, mentre per chi fosse iscritto in una qualunque graduatoria GPS, è obbligato a presentare la domanda nella stessa provincia.

Modalità presentazione della domanda

I docenti interessati a iscriversi negli elenchi aggiuntivi, presenteranno la domanda per via telematica all’UST (Ufficio Scolastico Territorialmente) competente, che procede alla variazione a sistema. Per accedere alla compilazione della domanda gli interessati devono avere le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Iscrizione con riserva

I docenti che hanno in corso il conseguimento del titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno, o hanno conseguito uno dei suddetti titoli all’estero, potranno presentare la domanda con riserva a condizione che la stessa sia sciolta entro il 30 giugno del 2025.

Comunicazione conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2025

Coloro che chiedono di essere iscritti negli elenchi aggiuntivi con riserva, dovranno comunicare entro la data indicata dal prossimo decreto ministeriale il conseguimento del titolo abilitante o di specializzazione. Il mancato conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione sul sostegno, o la mancata comunicazione entro i termini previsti per sciogliere la riserva, l’iscrizione vene considerata nulla.