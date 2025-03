Elenchi aggiuntivi GPS, chi può inserirsi? Quali titoli bisogna dichiarare? Si può presentare domanda in più province o in provincia diversa dalle GPS? Le nostre faq

Il Decreto Ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025 concerne la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo.

Gli aspiranti, che abbiano acquisito o intendano acquisire il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025, possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 9.00 del 14 aprile 2025 e fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025.

Cosa sono gli elenchi aggiuntivi?

Sono elenchi transitori creati nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto (posto comune e posto su sostegno). Questi elenchi cessano di avere effetto quando le graduatorie vengono ricostituite.

Chi può richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi per il posto comune?

I soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2025 possono richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI. Questo vale anche per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi nel Paese di origine e riconosciuti in Italia.

Cosa succede se l’aspirante è già inserito nelle GPS di seconda fascia?

L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso per la scuola secondaria o posti per la scuola dell’infanzia o primaria, per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda.

Cosa succede se l’aspirante non è inserito nelle GPS di seconda fascia, ma in altra GPS?

L’aspirante non inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso per la scuola secondaria o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda.

Cosa deve fare l’aspirante non inserito in alcuna GPS?

L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

Come vengono graduati i soggetti negli elenchi aggiuntivi per il posto comune?

Sono graduati secondo i punteggi previsti dalle tabelle A allegate all’OM 88/2024.

Nel dettaglio:

Chi è già inserito in seconda fascia o chi non è inserito in seconda fascia ma è collocato in altra GPS dichiara solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 24 giugno 2024. Questi titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

Chi non è inserito in alcuna GPS dichiara i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 24 giugno 2024.

Chi può richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno?

I soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2025 possono richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI. Anche in questo caso, la disposizione si applica ai titoli di specializzazione conseguiti all’estero, validi nel Paese di origine e riconosciuti in Italia.

Cosa succede se l’aspirante è già inserito nelle GPS di seconda fascia sostegno?

L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda.

Cosa succede se l’aspirante non è inserito nelle GPS di seconda fascia sostegno, ma in altra GPS?

L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda.

Cosa deve fare l’aspirante non inserito in alcuna GPS?

L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

Come vengono graduati i soggetti negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno?

Sono graduati secondo i punteggi previsti dalla tabella A/7 allegata all’OM 88/2024.

Nel dettaglio:

Chi è già inserito in seconda fascia sostegno o chi non è inserito in seconda fascia sostegno ma è collocato in altra GPS dichiara solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 24 giugno 2024. Questi titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

Chi non è inserito in alcuna GPS dichiara i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 24 giugno 2024.

Come e quando si presenta la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi?

La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica, tramite specifica procedura informatica, a partire dalle ore 9.00 del 14 aprile 2025 e fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025. È necessario accedere al Portale Unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) con SPID o CIE ed essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Si può presentare domanda in più province?

No, gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia.

Si può presentare domanda in provincia diversa da quella delle GPS?

No, gli aspiranti già iscritti nelle GPS che richiedano l’inserimento nell’elenco aggiuntivo devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

Ci si può cancellare dalle GPS di una provincia per chiedere di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di altra provincia?

No, non è consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell’elenco aggiuntivo di una diversa provincia.

Cosa devono dichiarare gli aspiranti nella domanda?

Gli aspiranti devono dichiarare i titoli di abilitazione e/o specializzazione richiesti per l’accesso agli elenchi aggiuntivi, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, indicando le istituzioni che li hanno rilasciati.

Cosa succede se il titolo di accesso è stato conseguito all’estero ed è ancora sprovvisto di riconoscimento?

Se il titolo di accesso è stato conseguito all’estero ed è stato riconosciuto dal Ministero, devono essere indicati anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.

Se invece il titolo di accesso sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva consente l’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto a tempo determinato, a cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

Cosa devono fare coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione ed entro il 30 giugno 2025?

Si iscriveranno con riserva e comunicheranno attraverso il sistema informativo il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025

Cosa devono fare i docenti già iscritti nelle GPS di I fascia e nelle correlate GI di seconda fascia per il posto comune nella scuola dell’infanzia e primaria che conseguono un titolo di specializzazione per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi?

Possono dichiararne il possesso al solo fine dell’attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi, senza l’attribuzione del relativo punteggio.

