Contratti supplenza personale Ata, i sindacati chiedono il prolungamento al Ministero

Prolungamento dei contratti di supplenza del personale Ata fino al 31 agosto. È la richiesta che le sigle sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams hanno inviato al ministero dell’Istruzione e del Merito questa mattina, 8 maggio.

Questo consentirà alle scuole di far fronte alle accresciute esigenze anche nel periodo estivo – spiega la Flc Cgil – sia quelle legate alle attività connesse al PNRR, sia tutte quelle correnti di competenza, in modo da assicurare la regolare funzionalità dei servizi scolastici, contemperando queste necessità con quella relativa all’organizzazione dei piani ferie, di cui ha diritto il personale scolastico.

Domande personale Ata 24 mesi: dove compilarle

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze sono aperte fino alle ore 23,59 del 18 maggio 2023. Nei bandi di concorso, dovrà, inoltre, essere specificato che le domande di ammissione potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il seguente servizio “Istanze on Line (POLIS)”. L’accesso al servizio Istanze on-line dovrà essere reso raggiungibile mediante il Portale InPa; con diversa nota seguiranno apposite indicazioni. Il servizio sarà anche raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line.

Quali i titoli validi da inserire in domanda

È utile ricordare che per il profilo collaboratore scolastico non ci sono titoli culturali da potere inserire a sistema, mentre si possono inserire i titoli di servizio prestati sul medesimo profilo o anche per altri profili o per servizio prestato in pubbliche Amministrazioni e/o Enti Locali.