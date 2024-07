Scelta 150 scuole Gps: probabile invio domande dal 26 luglio al 5 agosto, i sindacati chiedono tempi più lunghi

Come sappiamo si è svolta questa mattina, alle 11.30, una riunione tra i rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali. Oggetto della convocazione le immissioni in ruolo e le supplenze (con la scelta delle 150 preferenze in vista). Saranno 45mila le immissioni in ruolo. Probabilmente domani, alle ore 10:30, quando sarà presentata la piattaforma, si conosceranno le date.

Il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo, nel corso della diretta della Tecnica Risponde Live, ha confermato che per il momento si ipotizzano dal 26 luglio al 5 agosto, ma i sindacati hanno chiesto tempi più lunghi. L’amministrazione prospetta quindi una chiusura ravvicinata.

“In mezzo a questo lasso di tempo, ricordiamo che ci sono due sabati e due domeniche”, ha detto l’esperto.

