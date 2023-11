Contratto scuola, Di Meglio: “In vigore tra qualche settimana. Trattative per il 2022-24, ma stanziamenti sempre pochi”

Intervenuto all’assemblea sindacale provinciale al liceo ‘Grigoletti’ di Pordenone, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Rino Di Meglio ha parlato del contratto, intervistato dal Tgr:

“È un contratto “lumaca” perché parliamo del contratto del triennio 2019-21 che sarà in vigore speriamo tra qualche settimana perché la burocrazia per validare questi contratti è molto lenta. Sono soprattutto novità normative, poche quelle economiche, parliamo di un centinaio di euro di aumento. Stiamo aprendo le trattative per quello successivo, il 2022-24, anche qui purtroppo gli stanziamenti sono pochi perché cambiano i governi ma purtroppo gli stanziamenti per la scuola sono sempre pochi”.