Coop per la scuola 2020, alla scoperta del nuovo catalogo premi!

Dal 3 settembre 2020 parte la nuova raccolta di buoni per la Scuola, promossa da Coop, con premi utili alle scuole e ottenibili gratuitamente: dai supporti multimediali, alla cancelleria, ai corsi per la piattaforma Google Suite.



Anche per il 2020 Coop rinnova il proprio impegno a favore di studenti, famiglie e insegnanti con Coop per la Scuola, l’iniziativa che si propone di sostenere le scuole del territorio attraverso la fornitura di materiali didattici e informatici e tanti altri articoli che le scuole potranno richiedere gratuitamente. L’attività è aperta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie.



Dal 3 settembre al 25 novembre, infatti, ogni 15€ di spesa, i clienti Coop riceveranno (in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa) un buono Coop per la Scuola, che potrà essere consegnato alla scuola, o donato direttamente alla scuola prescelta caricandolo attraverso l’App Coop per la Scuola, disponibile per dispositivi IOS e Android.



Sempre a partire dal 3 settembre 2020, sarà possibile iscrivere i plessi di appartenenza al progetto Coop per la Scuola 2020 e grazie ai “buoni” raccolti dalle famiglie, le scuole potranno richiedere gratuitamente uno o più premi presenti nel nuovo Catalogo Coop per la Scuola.



È possibile scegliere i premi tra 7 aree tematiche diverse: AREA MULTIMEDIALE; AREA CANCELLERIA; AREA ARREDO; AREA SALUTE; AREA SPORTIVA; AREA DIDATTICA; AREA CREATIVA.



Il nuovo catalogo è stato studiato per rispondere alle esigenze espresse dalle scuole e contiene quindi una ricca selezioni dei premi più richiesti nelle passate edizioni (come LIM, notebook, prodotti di consumo e cancelleria, ecc.) ma anche articoli pensati per favorire la didattica a distanza e rendere la scuola un posto più sicuro.



Per questo sono presenti nel catalogo premi microfoni, cuffie e sussidi per supportare le lezioni digitali, un corso di formazione indirizzato al superamento dell’esame di certificazione Google e il corso per supportare le scuole nell’attivazione della piattaforma GSuite, come anche un set di prodotti pensati per la protezione e l’igiene personale e dell’ambiente.

I premi potranno essere richiesti sino al 15 gennaio 2021, scegliendo il premio nel catalogo accedendo all’Area Scuole del sito Coopperlascuola.it.

Dal 18 settembre ripartiranno i webinar gratuiti sul tema Benessere digitale e Cittadinanza condotti dalla prof.ssa Maria Ranieri dell’Università di Firenze e molti altri contenuti di approfondimento e testimonianze dal mondo della scuola verranno pubblicati sul sito.

