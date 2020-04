Coronavirus, Conte: “Dobbiamo scegliere quali settori in grado di riavviare la loro attività”

Coronavirus, Conte: “Dobbiamo scegliere quali settori in grado di riavviare la loro...

L’Italia potrebbe iniziare a revocare alcune restrizioni messe in atto per contenere la diffusione del nuovo coronavirus entro la fine di aprile, a condizione che il rallentamento dell’epidemia continui, ha detto il premier Giuseppe Conte alla BBC in un’intervista.

“Dobbiamo scegliere settori in grado di riavviare la loro attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese”, ha dichiarato Conte all’emittente statale britannica.

Conte ha avvertito che l’Italia non può abbassare la guardia e che il blocco nazionale imposto il 9 marzo potrebbe essere allentato solo gradualmente.