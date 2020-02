Coronavirus, Gissi (Cisl Scuola): “Indicazioni chiare ed essenziali da governo e ministeri”

Due morti e oltre cinquanta casi di contagio in totale. Questo è il bilancio della diffusione del coronavirus in Italia. I Comuni decidono l’isolamento, chiusi scuole e uffici. Gli abitanti invitati a restare in casa.

Sull’emergenza coronavirus interviene il segretario generale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi: “Le scuole e il personale che lavora nelle zone coinvolte dal contagio chiedono informazioni e indicazioni anche al Sindacato. È una situazione che esige attenzione scrupolosa e grande senso di responsabilità, evitando di alimentare un panico inconcludente. Valuteremo, alla luce delle indicazioni delle autorità sanitarie, il da farsi anche rispetto alle iniziative sindacali dei prossimi tempi in atto nei territori interessati dalle ordinanze e nelle aree vicine, in particolare per lo svolgimento di assemblee. Chiediamo agli organi competenti Ministero Istruzione e Commissario Straordinario, di dare alle scuole indicazioni di comportamento chiare e essenziali, con particolare riguardo ai viaggi di istruzione. È necessario un ampio coinvolgimento, anche delle famiglie perché ci siano decisioni condivise”.

