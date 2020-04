Coronavirus, il comitato tecnico scientifico al governo: “Gradualità o curva risale e gli sforzi saranno vanificati”

C’è stata una riunione tra il Comitato tecnico-scientifico e il governo per l’aggiornamento sulla situazione epidemiologica. Secondo indiscrezioni di stampa, gli scienziati avrebbero detto al premier Giuseppe Conte e agli altri ministri intervenuti che bisogna attuare “gradualità o curva risale e gli sforzi saranno vanificati”. Nel corso della riunione, a quanto si apprende, non sono state avanzate date per l’inizio della Fase 2. Per gli esperti solo a inizio maggio in Italia il numero dei nuovi casi positivi potrebbe scendere sotto 100 al giorno.