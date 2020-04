Coronavirus, Renzi propone “passaporto di immunità” per tornare a lavoro

L’emergenza coronavirus continua, ma già si pensa al dopo, cioè a quando dovrà riprendere l’attività lavorativa. Matteo Renzi e il suo movimento, Italia Viva, propongono test degli anticorpi e tampone per tutti, fino alla possibilità di fare lo screening ovunque: ospedali, strutture pubbliche e private, farmacie e para farmacie, in modo da rilasciare un ‘passaporto di immunità’, per tornare al lavoro.

Secondo quanto riportano fonti vicine al partito, gli esponenti renziani avrebbero presentato un emendamento di modifica al decreto legge “Cura Italia”.