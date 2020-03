Coronavirus, sindacato SIDL: tamponi per tutti i docenti che rientrano in servizio

“Chiediamo di effettuare i tamponi a tutto il personale scolastico, specialmente al personale docente nell’eventuale rientro in servizio”. La richiesta arriva dal SIDL, sindacato Italiano Diritti dei Lavoratori, che in un proprio comunicato stampa chiede che venga riconosciuto il Rischio Biologico in seguito al CoronaVirus, al quale può esporsi il personale scolastico.

Antonino Barbagallo, segretario Nazionale, dice infatti che “mancano nelle scuole i dispenser di disinfettante per le mani”. E per queste ragioni al personale scolastico, esposto permanentemente al rischio malattie infettive, dovrebbe essere riconosciuta l’indennità di rischio biologico.

Cos’è il rischio biologico

Il rischio biologico detto anchee biorischio si riferisce a sostanze di origine appunto biologica, che possono essere potenzialmente dannose per la salute di qualunque essere vivente. Tra queste sostanze, anche i virus e di conseguenza anche il COVID-19.

