Corsi abilitanti e formazione iniziale docenti: ecco i 1.492 percorsi accreditati – ELENCO UFFICIALE DEL MINISTERO

Il ministero dell’Università e della Ricerca nella serata del 29 febbraio ha reso pubblico l’elenco dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti che sono stati proposti dalle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica e musicale: l’elenco pubblicato è in relazione alle singole classi di concorso e accreditati ai sensi del DPCM del 4 agosto scorso.

“L’elenco, strutturato attraverso atenei capofila, è aggiornato al 7 febbraio 2024, e sarà integrato con ulteriori, eventuali accreditamenti”, specificano dal dicastero di Viale Trastevere a Roma.

Sempre il ministero dell’Università e della Ricerca ha specificato che “con decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca di prossima emanazione saranno autorizzati i posti per ciascun percorso abilitante e definite le quote di riserva per l’accesso ai percorsi previsti dalla legge”.

La “tappa” odierna è un ulteriore passo avanti, annunciato dalla Tecnica della Scuola alcune settimane fa, che porterà a breve, attraverso due imminenti decreti ministeriali specifici, all’attivazione di ulteriori percorsi di abilitazione per diventare insegnante: il là è stato dato, lo scorso 13 febbraio, dagli oltre 80 decreti che la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato per l’accreditamento dei corsi da svolgere presso le Università e le istituzioni Afam.

L’obiettivo rimane sempre quello di avviare, in tempi davvero brevi, i nuovi percorsi abilitanti coincidenti con tutte le classi di concorso utili all’insegnamento nelle nostre scuole: come previsto dalla Legge 79 del 29 giugno 2022, il via libera riguarda sia la formazione dei nuovi docenti, che dopo il diploma di laurea avranno la possibilità di conseguire 60 Crediti formativi universitari, sia l’acquisizione di 30 Cfu utili al conseguimento di nuove abilitazioni da lungo tempo reclamate anche da tanti docenti di ruolo già abilitati o specializzati, a partire dai cosiddetti “ingabbiati”.