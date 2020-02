Corsi di specializzazione TFA V ciclo. Una scheda di sintesi

Dopo una serie di Faq sull’argomento, proponiamo ai nostri lettori una breve scheda sull’argomento.

Riferimento normativo

D.M. n 95 del 12 febbraio 2020.

Requisiti per accedere per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

1) Laurea in scienze della formazione primaria.

2) Diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale ad indirizzo psicopedagogico e il diploma sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

3) Analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Requisiti per accedere ai corsi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

1) Abilitazione a una delle classi di concorso del relativo grado.

2) Analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia, ai sensi della normativa vigente.

3) Titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Gli insegnanti tecnico pratici accedono con il possesso del solo diploma senza i 24 CFU.

Prova di accesso

Si accede mediante il superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università che si articola nel seguente modo:

1) Un test preliminare.

2) Una o più prove scritte ovvero pratiche.

3) Una prova orale

Date di svolgimento del Test preliminare.

Mattina del 2 aprile 2020 prove per la scuola dell’infanzia.

Pomeriggio del 2 aprile 2020 prove per la scuola primaria.

Mattina del 3 aprile 2020 prove per la scuola secondaria di primo grado.

Pomeriggio del 3 aprile 2020 prove per la scuola secondaria di secondo grado.

Iscrizione ai corsi

Ciascun Ateneo pubblica il proprio bando di ammissione (alcune Università lo stanno già facendo) ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione, fissando i termini e le modalità di preiscrizione.

Costo dei corsi.

Tra i 2500 euro e i 3000 euro.

Conclusione dei corsi

I corsi si concluderanno entro il mese di maggio 2021.