Corsi sostegno Indire, protestano i precari specializzati: “Siamo indignati”

Non si smorzano le polemiche per le parole pronunciate dal ministro Valditara nel corso della trasmissione “In altre parole” condotta da Massimo sul La7.

I docenti di sostegno specializzati e precari si dicono a dir poco offesi e indignati.

Il Ministro dell’Istruzione aveva dichiarato: “Ci sono numeri superiori per assumere docenti di sostegno. […] Per la prima volta noi andiamo a stabilizzare in modo significativo docenti che non potevano essere assunti perché non avevano la specializzazione. La gran parte dei docenti precari sono docenti di sostegno. E perché non potevano essere stabilizzati? Perché mancavano le specializzazioni, perché le università non avevano interesse più di tanto a specializzarli e quindi non specializzavano questi docenti. Noi abbiamo, per la prima volta, affidato a INDIRE, che è un ente di ricerca indipendente dal Ministero, il compito di specializzare questi docenti.”

“Samo indignati” affermano i docenti specializzati precari in un loro comunicato, e aggiungono: “Abbiamo affrontato anni di formazione rigorosa e costosa per ottenere un titolo richiesto dallo Stato, con la promessa di una stabilizzazione mai arrivata. Ora si propongono percorsi semplificati per docenti non specializzati, creando il rischio che chi ha già acquisito le qualifiche resti escluso dal ruolo”.

E pongono alcune domande alle quali, per la verità, né il Ministro, né altri hanno ancora dato risposta: perché si stabilizzano docenti non specializzati quando migliaia di docenti qualificati sono già pronti e in attesa di ruolo? Come si garantisce la qualità dell’inclusione scolastica con percorsi meno qualificanti?

E, soprattutto, quale sarà il futuro dei docenti già formati, se la classe di concorso ADSS (sostegno secondaria di secondo grado) è ormai satura in molte province?

Secondo i firmatari del comunicato “creare nuovi specializzati senza una reale necessità rischia di trasformare i docenti precari già formati in disoccupati, vanificando anni di sacrifici”.

Per la verità i precari si dicono del tutto favorevoli ad ogni forma di stabilizzazione, perché venga effettuata “con una pianificazione attenta che consideri le specificità delle classi di concorso”.

“Solo così – concludono – si potrà tutelare chi ha già investito nella propria formazione e garantire agli studenti il sostegno qualificato che meritano”.