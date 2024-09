Cosa succede dopo aver inviato la MAD adesso che esistono gli interpelli? Ecco cosa fanno le scuole

Cosa fanno le segreterie quando ricevono le MAD (Messe a disposizione) dei docenti? Le cestinano!

La normativa che regola l’abolizione delle MAD è contenuta nell’Ordinanza Ministeriale 88/2024, in particolare all’articolo 13, comma 23, che introduce gli interpelli e chiarisce che le MAD non potranno più essere inviate liberamente dai docenti.

Quindi, le segreterie scolastiche non gestiranno più MAD spontanee ma pubblicheranno interpelli che sostituiscono l’invio delle MAD da parte dei docenti.

Dove leggere gli interpelli?

Sui siti web delle singole scuole nella sezione albo on line;

nella sezione albo on line; Sul sito dell’USP (Ufficio Scolastico Provinciale/ Regionale).

A titolo di esempio si segnalano gli interpelli pubblicati nei vari Uffici Scolastici.

La decisione del Ministero di eliminare le domande di Messa a Disposizione sicuramente rende più trasparente e più equo il sistema di reclutamento e consente di individuare docenti in possesso del prescritto titolo di studio. Sono infatti noti casi di docenti assunti con le MAD che insegnano su classi di concorso per le quali non hanno il prescritto titolo di studio.

È pur vero però che i Dirigenti scolastici, e quindi le segreterie, avranno un aggravio lavorativo nel dover esaminare le molteplici domande pervenute. È auspicabile che il Ministero metta a disposizione una piattaforma per automatizzare la procedura utilizzando ad esempio istanze on line già nota ai docenti precari e al personale delle scuole.