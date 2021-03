Covid, Galli: chiudiamo le scuole, sono pericolose solo per il movimento dei ragazzi prima e dopo le lezioni

Covid, Galli: chiudiamo le scuole, sono pericolose solo per il movimento dei...

Quella di chiudere le scuole è una “scelta necessaria per nuove connotazioni del virus e della pandemia e la presenza di focolai negli istituti”: così si è espresso a Sky Tg24 Massimo Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano.

La vicinanza degli alunni nelle classi

Durante la trasmissione Timeline, il noto professore ha commentato la decisione di alcuni governatori di tornare alla DaD o di essere ad un passo dal farlo, spiegato che “nelle scuole ci sono bambini e ragazzi concentrati per diverse ore al giorno in una situazione di necessaria vicinanza che finisce per determinare la diffusione dell’infezione, che negli esercizi commerciali può essere gestita diversamente, credo”.

Il movimento degli studenti porta pericoli

“Una volta per tutte – ha continuato – bisogna chiarire che la posizione di chi afferma che le scuole non sono un luogo pericoloso per la dispersione del virus è sbagliata. Le scuole lo sono e lo sono sempre state”.

Oltre alla convivenza in classe per diverse ore, c’è il problema dei potenziali contagi derivanti da “prima e dopo la presenza nelle aule dei ragazzi”.

Il virologo ha tenuto a dire che “anche il semplice movimento dei ragazzi prima e dopo la scuola rappresenta un momento di rischio. E il virus ci sta dando una delle tante lezioni che fino ad ora ci ha già impartito”, ha concluso Galli riferendosi all’impennata di casi di positività degli ultimi giorni, anche all’interno degli istituti scolastici.

Quella di chiudere le scuole è una “scelta necessaria per nuove connotazioni del virus e della pandemia e la presenza di focolai negli istituti”: così si è espresso a Sky Tg24 Massimo Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano.