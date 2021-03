Scuole Veneto, Zaia: “Passiamo in arancione. Pronti a chiudere le scuole, dove serve”

Scuole Veneto, Zaia: “Passiamo in arancione. Pronti a chiudere le scuole, dove...

Il Veneto pronto a passare in arancione. Ad annunciarlo, nella consueta conferenza settimanale, il governatore Luca Zaia:

“L’indice R-t salito moltissimo, ho parlato con il ministro Speranza e posso anticiparvi che passiamo in zona arancione. Quindi chiusi i confini comunali, i bar e i ristoranti”

“Siamo stati attaccati sulle scuole – dice Zaia – ma sta succedendo quel che avevamo detto: le scuole vengono chiuse. La preoccupazione mia e dello staff è che questo virus guarda i giovani. È inutile piangere davanti alle tragedie, meglio prevenire. Eravamo chiamati zotici per voler chiudere le scuole, ma siamo davanti a un fatto sanitario doppiamente grave. Oggi noi non abbiamo in animo di chiudere le scuole, ma siamo pronti a farlo se serve, individuando le aree dove intervenire”.