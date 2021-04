Covid, positivi oltre il 21° giorno: cosa fare per rientrare al lavoro? [VIDEO]

Covid, positivi oltre il 21° giorno: cosa fare per rientrare al lavoro?...

Con circolare del 12 aprile, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni dettagliate in merito alla riammissione in servizio dopo assenza legata al COVID-19.

La procedura varia in base alle casistiche possibili:

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Lavoratori positivi sintomatici

Lavoratori positivi asintomatici

Lavoratori positivi a lungo termine

Lavoratori contatti stretti asintomatici.

Lavoratori positivi a lungo termine

I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Tuttavia, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Non è necessaria la verifica di idoneità alla mansione.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook