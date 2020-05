Crediti scolastici, dai 6 punti d’ufficio alla conversione per gli esami di Stato

Il Ministero sembra ormai pronto a pubblicare, dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, le Ordinanze Ministeriali sulla valutazione, sugli esami di Stato del primo ciclo e sugli esami di Stato della scuola secondaria di II grado. Ecco le novità che riguardano i crediti scolastici per le classi terze e quarte, ma soprattutto per l’ammissione agli esami di Stato 2019/2020.

Credito scolastico classi terze e quarte

Il credito scolastico delle classi terze e quarte della scuola secondaria di II grado resterà quello di cui all’allegato A riferito all’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 62/2017, tranne per il caso di una media di voti inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno della scuola secondaria di II grado, è attribuito un credito scolastico pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017, corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21. In buona sostanza l’alunno che dovesse riportare la media inferiore ai 6 decimi avrà comunque un credito scolastico di 6 punti, integrabile, durante lo scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/2021. Tale integrazione non sembrerebbe essere stata contemplata per coloro che, pur avendo qualche insufficienza, abbiano riportato una media superiore ai 6 decimi.