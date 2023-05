Crolla ponte pedonale in Finlandia, almeno 27 feriti tra cui 24 studenti in gita: caduti da circa cinque metri di altezza

Un grave incidente ha avuto luogo questa mattina, 11 maggio, intorno alle 9.30, a Espoo, appena fuori dalla capitale Helsinki. La passerella pedonale di un cantiere è crollata, facendo precipitare nel vuoto delle persone tra cui molti studenti. Lo riportano vari media come La Repubblica e il giornale locale Helsingin Sanomat.

Secondo il dipartimento di soccorso dell’Uusimaa occidentale di Espoo “i giovani hanno riportato ferite di diversa gravità, ma nessuno è in pericolo di vita”. I feriti sono stati stati trasferiti al Bridge Hospital, al New Children’s Hospital e agli ospedali Peijas e Jorvi, riportando prevalentemente fratture agli arti.

I feriti sarebbero almeno 27, anche se le notizie sono ancora in aggiornamento. Tra loro moltissimi alunni, studenti della terza media della scuola primaria Kalasatama Comprehensive School. Secondo Fanpage.it sarebbero caduti da almeno cinque metri di altezza. A quanto pare la scolaresca si stava recando al museo d’arte Emma di Tapiola. La polizia sta conducendo un’indagine tecnica nell’area.

La ministra dell’istruzione finlandese, Li Andersson, ha scritto un tweet per esprimere la sua vicinanza: “L’incidente al ponte di Espoo è scioccante. Ogni scolaro ha il diritto di essere al sicuro anche durante le gite scolastiche. È importante scoprire come ciò sia potuto accadere e che tutte le persone colpite ricevano le cure e il supporto di cui hanno bisogno”.

Espoossa tapahtunut siltaonnettomuus on järkyttävä. Jokaisella koululaisella on oikeus olla turvassa myös retkillä. On tärkeää selvittää miten tämä on voinut tapahtua ja että kaikki, joita asia koskettaa saavat tarvitsemansa hoidon ja tuen.