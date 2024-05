Lite a scuola, un alunno 15enne estrae un coltellino e aggredisce il compagno alla schiena: corsa in ospedale

Rissa con accoltellamento tra due studenti quindicenni a Reggio Calabria. L’incidente è avvenuto in un liceo scientifico. I carabinieri del comando provinciale sono intervenuti sul posto per avviare le indagini. Lo riporta SkyTg24.

La ricostruzione dei fatti

Fortunatamente, lo studente ferito non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, i due ragazzi si sono scontrati per motivi futili e durante l’alterco uno di loro ha estratto un coltellino, ferendo l’altro alla schiena. Il giovane ferito è stato immediatamente portato in ospedale dal padre, che è stato avvisato dalla scuola. Nel frattempo, il quindicenne aggressore è stato segnalato alla Procura dei minori.

Bullismo, i dati

Non è chiaro se si tratti di bullismo o meno. Fatto sta che i fenomeni di violenza sono molto frequenti nelle scuole italiane. L’indagine dell’Osservatorio indifesa di Terre des Hommes e OneDay Group, i cui risultati sono stati diffusi in occasione del Safer Internet Day, il 6 febbraio, racconta che i giovani della Generazione Z (coloro che sono nati tra la fine degli anni ‘90 e all’inizio della seconda decade del 21° secolo) temono, quando sono, in rete cyberbullismo e revenge porn.

Dall’indagine, a cui ha contribuito anche la community di ScuolaZoo, il 65% dei giovani tra i 14 e i 26 anni, dichiara di essere stato vittima di violenza e tra questi il 63% ha subito atti di bullismo e il 19% di cyberbullismo. L’indagine ha coinvoltooltre 4 mila ragazzi e ragazze tra i 14 e i 26 anni.La percentuale di chi ha subito una violenza, sia fisica che psicologica, sale al 70% se si considerano le risposte delle ragazze e all’83% tra chi si definisce non binario e scende al 56% tra i maschi. Anche le tipologie di violenza subite sono diverse tra i generi, a eccezione delle violenze psicologiche e verbali, che colpiscono ugualmente maschi e femmine.