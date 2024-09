Incidente a scuola, crolla tetto: quattro feriti, uno in codice rosso

Grave incidente a Pergusa, a Enna, dove intorno alle 10 di questa mattina è crollato parte di un solaio in costruzione di una scuola. Lo riportano vari media come Il Quotidiano di Sicilia. A rimanere feriti quattro operai, uno dei quali purtroppo in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe crollato – per ragioni ancora da confermare – una parte del solaio di una nuova scuola in fase di costruzione. Sembra che il crollo sia avvenuto subito dopo la gettata di cemento.

Feriti rimasti intrappolati sotto le macerie

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale ennese, che hanno estratto i quattro malcapitati intrappolati sotto le macerie per poi affidarli alle cure degli operatori del 118. Uno degli operai è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso: è in codice rosso. Gli altri tre, invece, sarebbero rimasti feriti ma in maniera meno grave.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi di rito e l’accertamento di eventuali responsabilità per quanto accaduto. In corso anche gli accertamenti – anche questi di rito – sullo stato dei cantieri e sul rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Dentro la scuola erano presenti i docenti

Come riporta La Stampa, nell’istituto erano presenti insegnanti e personale scolastico che stavano predisponendo l’apertura della scuola, prevista per domani. Le persone che erano nell’edificio sono state evacuate.