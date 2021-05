Curriculum studente: sezioni carcerarie e versione editabile del documento

Anche gli studenti delle sezioni carcerarie dovranno compilare il curriculum dello studente. Per farlo, dovranno seguire le indicazioni fornite dal Ministero con nota del 5 maggio.

La compilazione delle parti di competenza degli studenti avviene su piattaforma informatica accessibile tramite credenziali personali.

In considerazione delle eventuali problematiche legate all’accesso diretto alla rete e all’utilizzo delle strumentazioni informatiche da parte degli studenti frequentanti sezioni carcerarie, è prevista l’individuazione di un membro referente cui viene affidata un’importante funzione di sostegno ed accompagnamento alla compilazione del Curriculum, che può avvenire in una delle seguenti modalità:

tramite la compilazione offline su file del Curriculum in formato editabile, con trasferimento delle informazioni a sistema a cura del referente;

tramite la compilazione su versione cartacea del Curriculum, con trasferimento delle informazioni a sistema a cura del referente;

direttamente online, tramite l’accesso a sistema del referente.

La segreteria dell’Istituto scolastico di riferimento, una volta ricevuto entro il 10 maggio 2021 il nominativo del referente, procederà ad abilitarlo all’accesso alle funzioni secondo le modalità previste per gli altri docenti dell’Istituto con attenzione ad apporre la spunta alla voce “abilitazione alla gestione della parte III del Curriculum”.

Il referente, una volta abilitato, accedendo alla sezione Curriculum studente all’interno del SIDI troverà nel menù a sua disposizione non solo la funzione di visualizzazione del Curriculum degli studenti della classe a lui associata, ma anche quelle di accesso ad ognuna delle sezioni della terza parte e potrà così inserire le informazioni in quelle di interesse dello/gli studente/i.

Per favorire la raccolta delle informazioni da parte degli studenti, in allegato alla nota è disponbile il modello del Curriculum in formato editabile.