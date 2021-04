Curriculum dello studente: cosa devono fare gli studenti maturandi

Con la nota 7116 del 2 aprile 2021 il Ministero dell’Istruzione ha fornito le attese indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente.

La nota spiega nel dettaglio quali dovranno essere le operazioni di competenza per le scuole, per gli studenti e le commissioni d’esame.

In particolare, per quanto riguarda le operazioni di competenza degli studenti, una volta abilitati dalle segreterie, dal sito curriculumstudente.istruzione.it, i candidati all’esame accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum.

È di loro competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio.

I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.