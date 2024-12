Cybersecurity nelle scuole: al via il protocollo per l’educazione cibernetica

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale hanno firmato un protocollo per integrare la cybersicurezza nell’insegnamento dell’educazione civica. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e genitori sui rischi del web, affrontando sfide sempre più urgenti in un mondo interconnesso.

Fenomeni come il cyberbullismo e l’accesso precoce a contenuti inappropriati, già dall’età di 6 anni, rendono fondamentale una maggiore consapevolezza digitale. Il protocollo mira a creare una comunità educativa responsabile e preparata, capace di affrontare i pericoli della rete e di promuovere un uso sicuro e consapevole delle tecnologie.

