“Da uno sguardo”: al via il concorso nazionale MIM per studenti contro la violenza sulle donne

“Da uno sguardo”: al via il concorso nazionale MIM per studenti contro...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità e al Ministero della Cultura, ha lanciato la seconda edizione del concorso nazionale “Da uno sguardo: film di studentesse e studenti contro la violenza sulle donne”. L’iniziativa, rivolta alle scuole secondarie di I e II grado, mira a sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere attraverso la creazione di opere audiovisive.



“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello della nostra azione educativa contro la violenza sulle donne,” ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara. “La scuola costituzionale, che mette al centro il valore di ogni persona, deve essere in prima linea in questa battaglia per il rispetto e la prevenzione di ogni forma di violenza.

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sottolineato il valore educativo e creativo del progetto: “La seconda edizione valorizza il talento dei giovani e offre un’importante occasione per combattere stereotipi e pregiudizi. L’educazione al rispetto deve essere al centro della formazione.”

La Ministra Eugenia Roccella ha aggiunto: “Stimolare la creatività dei ragazzi significa renderli protagonisti di un cambiamento culturale necessario. I risultati della prima edizione ci spingono con convinzione a proseguire.”



Le scuole potranno partecipare presentando un prodotto audiovisivo – cortometraggio, animazione o video di sensibilizzazione – che affronti il tema della violenza maschile contro le donne. I progetti dovranno promuovere il rispetto, il superamento degli stereotipi di genere e la prevenzione della violenza.

I cinque migliori elaborati saranno premiati durante l’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, offrendo un’importante visibilità ai giovani partecipanti.

Scadenza e modalità di candidatura

Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo [email protected] entro le ore 18.00 del 31 marzo 2025. Un’opportunità unica per le scuole di contribuire, attraverso la creatività degli studenti, alla diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione.

SCARICA IL BANDO DI CONCORSO