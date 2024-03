Dalle tragedie al cinema: l’Accademia delle BBAA di Catania racconta la pandemia

Si intitola “Invisibili. Le arti raccontano la pandemia” ed è il progetto con cui anche quest’anno l’Accademia di Belle arti di Catania partecipa alla “Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19”.

L’appuntamento è per lunedì 18 marzo, nell’aula magna della sede di via Franchetti, dove dalle 14 alle 17 si svolgerà questo evento multidisciplinare concepito e organizzato da Ornella Fazzina, docente Abact.

Introdotti dalla presidente Lina Scalisi e dal direttore Gianni Latino, i docenti dei vari corsi – Marcella Barone, Loredana Faraci, Gianluca Lombardo, Viviana Scalia e la stessa Fazzina – presenteranno i lavori realizzati con i propri studenti.

L’iniziativa è arricchita dalla presenza di docenti e allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico – INDA che proporranno letture di Tucidide e Sofocle.

In programma proiezioni video, sequenze filmiche, performance degli studenti di pittura e linguaggi del contemporaneo, la presentazione di un libro, un reading degli studenti di fotografia e pittura; recitazione di brani e canti degli allievi dell’ADDA, l’accademia d’arte del dramma antico (la scuola di teatro dell’INDA di Siracusa).

L’idea è quella di fare dell’Accademia di Belle Arti di Catania un luogo di formazione, creatività, crescita e conoscenza dove la didattica non sia solo uno strumento di apprendimento, ma anche un mezzo per poter avere una visione ampia della società odierna e sviluppare un pensiero critico e divergente. Un approccio indispensabile per chi gravita e punta a lavorare nel campo dell’arte.