2 studenti dell’Accademia di belle arti di Catania vincono il Premio Nazionale delle Arti del Mur consegnato da Bernini

Lara Schilirò, 23 anni, di Nicolosi (Ct), studentessa del Corso di Nuovi Linguaggi della Pittura, vince il premio per la sezione “Videoinstallazioni”, mentre per la sezione “Fotografia”, il vincitore è Raffaele Rando, 26 anni, di Catania, studente del Corso di Fotografia.

Due discipline, Fotografia e videoinstallazione, a Carrara hanno consentito all’Accademia di Belle Arti di Catania di conquistare la XVII edizione del Premio Nazionale delle Arti, manifestazione organizzata dal MUR (Ministero Università e Ricerca) e riservata agli studenti di Accademie e i Conservatori riuniti nell’AFAM, l’Alta Formazione Artistica e Musicale.

I premi sono stati consegnati dalla Ministra del Mur, Anna Maria Bernini.

Soddisfazione a Catania

Soddisfazione ampia dei dirigenti e dei docenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania, che dalla sua nascita, nel 1968, appartiene al sistema universitario statale del MUR all’interno del comparto AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale e coreutica.

Articolata in tre sedi offre agli studenti un ciclo di studi quinquennale suddiviso in un primo e in un secondo livello (3+2). Venticinque i corsi erogati attraverso tre dipartimenti: Arti visive, Progettazione e arti applicate e Comunicazione e didattica dell’arte.

Con oltre 2.000 iscritti, l’Accademia delle belle arti di Catania è la quarta accademia d’Italia dopo Milano, Napoli e Roma.

Da segnalare infine che sono stati centinaia i partecipanti all’edizione 2023 del Premio Nazionale delle Arti che, istituito nel 2003, è ospitato a rotazione da una delle 25 Accademie nazionali. Quest’anno è toccato a quella di Carrara, una delle più antiche Accademie d’Italia (1769), scelta come sede per la sezione “Arti Figurative, Digitali, Scenografiche e Restauro”.

Il tema scelto era “Cultura materiale – Cultura dei materiali”.

Tutte le opere in concorso sono esposte fino al 14 gennaio in una mostra in più sedi nei palazzi storici di Carrara.