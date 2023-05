Dante per la scuola, scuola estiva per docenti: adesioni entro il 15 giugno 2023

Dante per la scuola, scuola estiva per docenti: adesioni entro il 15...

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Università “Federico II” di Napoli, l’Università di Siena e il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri indicono la terza edizione dell’iniziativa “Dante per la scuola. Percorsi di innovazione scolastica”.

Possono essere ammessi alla Scuola estiva i docenti della scuola secondaria di secondo grado abilitati nelle classi di concorso: A 11 Discipline letterarie e latino; A 12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 13 Discipline letterarie, latino e greco.

La Scuola estiva si svolgerà nella sede di Siena nei giorni 11-12-13-14 luglio 2023; nella sede di Bacoli (NA) nei giorni 17-18-19-20 luglio 2023.

Il numero dei posti gratuiti previsti per la Scuola estiva è di 50 posti su base nazionale, ripartiti in 25 posti per ciascuna delle due sedi di Siena e di Bacoli (NA). Il numero dei posti disponibili a spese proprie per la sede di Siena è di 10 partecipanti; per la sede di Bacoli (NA) è di 5 partecipanti.

La Scuola estiva ha una durata di 25 ore pari a 1 CFU per ognuna delle due sedi.

La domanda di ammissione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 15 giugno 2023 esclusivamente online tramite il modulo presente all’indirizzo: https://www.danteperlascuola.it/.