Dantedì: le celebrazioni per il Sommo Poeta

Il 25 marzo, come è noto, iniziò il viaggio ultramondano di Dante Alighieri (1265-1321), così come descritto nella “Divina Commedia” (su cui la mole degli studi e della bibliografia sono secondi solo alla Bibbia), e quest’anno il “Dantedì” cade proprio in occasione del settimo centenario della sua morte.

Istituito, il Dantedì, dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel 2020, quest’anno viene celebrato anche con una diretta Rai alle 19.10, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, con la lettura da parte di Roberto Benigni del XXV Canto del Paradiso, nel Salone dei Corazzieri al Quirinale. Presenta Serena Bortone, interviene il gruppo di musica antica Al Qantarah.



Fra l’altro sul sito web del ministero della Cultura è disponibile un ricco palinsesto di iniziative, in continuo aggiornamento, alla portata di tutti coloro che, nonostante la pandemia, vorranno celebrare Dante Alighieri.



In particolare la Rai celebra Dante Rai1, dopo la diretta dal Quirinale, in terza serata con il documentario “Dante e il potere” con una lezione del professor Alessandro Barbero presso il Complesso monumentale di Santa Croce, a Firenze.

Rai3 ripropone la replica della lettura di Roberto Benigni de “Il Quinto dell’Inferno”, in onda alle 21.20. Ad accompagnare la lettura di Benigni, un’introduzione di Corrado Augias sulla visione dell’amore in Dante.

A seguire ”L’Italia di Dante”, una discussione in studio tra Corrado Augias e Aldo Cazzullo, intervistati da Giorgio Zanchini.

Quindi Rai Storia, dalle 10 alle 13 Dante viene fatto rivivere da Vittorio Gassman, nella serie “Gassman incontra Dante”. Alle 13 la “Lectura Dantis” di Carmelo Bene e nel pomeriggio le “Cronache dal Medioevo”.



“Alighieri Durante, detto Dante. Vita e avventure di un uomo del Medioevo” in cui il professor Alessandro Barbero racconta la vita del poeta, e a seguire “Italia. Viaggio nella bellezza” con “Dante. .



Sul sito di Rai Scuola verranno pubblicate 8 Lezioni del corso “Per una lettura interattiva della Commedia: Dante poeta-giudice del mondo terreno” realizzato dalla Fondazione “I Lincei per la Scuola” e 4 Lezioni realizzate dalla Scuola dell’Accademia della Crusca.

Il Comitato per le celebrazioni ha finanziato circa 100 iniziative e patrocinato più di 400 eventi.

“Dante – ha detto il ministro Franceschini – ci insegna anche ad avere fiducia e credo che per quest’anno dovremo avere in mente davvero l’ultimo viaggio dell’Inferno ‘e quindi uscimmo a riveder le stelle’“.