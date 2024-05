Niente Dante agli studenti musulmani, a Treviso la docente ha deciso tutto da sola: procedimento disciplinare inevitabile

Sarebbe stata un’iniziativa in solitudine quella della docente di una scuola media di Treviso, il ‘Felissent’, che ha deciso di esentare due alunni musulmani di una classe terza dallo studio della Divina Commedia di Dante per non turbarli o rischiare di offenderli per le loro credenze religiose diverse.

Ad accertarlo sono stati gli ispettori inviati direttamente dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: a renderlo noto è stato il ministero per l’Istruzione e il Merito, il quale ha spiegato che dall’indagine degli ispettori “è emersa l’estemporaneità dell’iniziativa della docente non concordata né con il Dirigente scolastico né con il Consiglio di classe e non coerente con la programmazione che la stessa docente ha presentato relativamente alla sua materia”.

Lo stesso dicastero bianco ha specificato che, alla luce delle risultanze dell’indagine degli ispettori, “l’Ufficio scolastico provinciale avvierà un apposito procedimento, facendo opportune valutazioni su eventuali provvedimenti disciplinari” da comminare nei confronti della docente.

All’insegnante, quindi, verrà presto inviata una contestazione d’addebito: la docente verrà quindi convocata da un dirigente dell’Ufficio scolastico per esporre le sue ragioni.

Se lo vorrà, potrà essere affiancata da un suo legale. Successivamente, dopo un esame accurato della situazione e della normativa, la dirigenza territoriale deciderà se fare scattare la sanzione che va dal richiamo verbale fino al licenziamento.