D’Aprile (Uil): “l’alternanza scuola-lavoro è manodopera a costo zero”

Sulla questione dei PCTO si è espresso anche il segretario generale Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile, al XVIII congresso nazionale. Dopo la manifestazione degli studenti contro Governo e PCTO, la questione dell’alternanza scuola-lavoro si fa sempre più critica.

D’Aprile, senza mezzi termini, ha dichiarato: “Quanti morti ancora per capire che l’alternanza scuola lavoro così com’è strutturata non funziona? Siamo già a 3 morti. L’alternanza scuola-lavoro da noi è definita e denunciata senza problemi come manodopera a costo zero. Si fa passare per stage ciò che è sfruttamento, in alcuni casi anche minorile. A scuola non si lavora, a scuola si studia”.