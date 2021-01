Dati Covid, 12 mila positivi. Speranza: rispettare le ordinanze per non perdere il controllo del contagio

Dati Covid, 12 mila positivi. Speranza: rispettare le ordinanze per non perdere...

I dati del contagio da Covid-19 ci raccontano di nuovi 12.415 positivi a fronte di 211.078 tamponi.

Il Ministro della Salute Speranza raccomanda: “Rispettare le ordinanze è decisivo se non si vuol perdere il controllo del contagio.” Così nel comunicato del Ministero del 15 gennaio.

Quanto ai vaccini somministrati, da giorni abbiamo superato il milione. Il portale del Ministero della Salute, infatti, ci informa che oggi abbiamo raggiunto quota 1.123.021, con la Campania in testa per numero percentuale di dosi somministrate (102 mila) sul totale delle dosi ricevute. Sui numeri assoluti vince invece la Lombardia, che raggiunge le 170 mila dosi somministrate, con una corsa che, seppure partita estremamente a rilento, ha visto una decisa accelerata.

E la scuola?

La scuola nell’occhio del ciclone ancora oggi. Il CTS infatti si è riunito d’urgenza con le regioni per dibattere per l’ennesima volta del rientro in classe. Favorevole, da sempre, il coordinatore Agostino Miozzo. Ma le regioni chiedono maggiori rassicurazioni e numeri attendibili del contagio dentro le classi.

Il calendario dei rientri in classe del primo ciclo e delle superiori a questo link.

Il bollettino del 17 gennaio

Nuovi positivi: 12.415

Decessi: 377

Tamponi:211.078

Terapia intensiva: 2.503

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 124

Totale casi: 2.381.277

