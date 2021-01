Nuovo Dpcm, zone rosse, arancioni e gialle: l’infografica regione per regione

Nel bel mezzo della crisi di governo, è stato firmato il nuovo Dpcm 14 gennaio da Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza. All’interno sono presenti le varie limitazioni per ogni zona di rischio.

Il nuovo DPCM sarà in vigore da domenica 17 gennaio e si estenderà fino al 5 marzo 2021.

Le zone di rischio regione per regione

In base ai dati della Cabina di Regia, passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Restano quindi in area gialla Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Trento e Molise.