Dati Covid, 15.146 contagi. Focolaio variante inglese in una scuola

Dati Covid dell’11 febbraio: 15.146 contagi, a fronte di 292.533 tamponi.

Circola in modo più deciso la variante inglese del virus, che ha già mandato in DaD alcune scuole lombarde, come riferiamo in un altro pezzo.

Vaccini

Quanto ai vaccini, secondo il portale del Ministero della Salute, i vaccini somministrati (seconde dosi incluse) sono 2.799.617 per un totale di 1.248.904 vaccinati.

A questo link il piano vaccini del Ministero aggiornato al 9 febbraio, che definisce le categorie a cui offrire la vaccinazione e l’ordine di priorità per l’attuazione della seconda fase del Piano strategico dell’Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, adottato con DM del 2 Gennaio 2021, in base all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni sui vaccini disponibili.

Intanto preoccupa l’approssimarsi del Carnevale e del San Valentino, eventi che potrebbero determinare una risalita dei contagi se non si dovessero adottare le giuste precauzioni. Di questo parere il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale auspica l’intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza: “In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute.”

Il bollettino dell’11 febbraio

Nuovi positivi: 15.146

Decessi: 391

Tamponi: 292.533

Terapia intensiva: 2.126

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 151

Totale casi: 2.683.403

LEGGI ANCHE