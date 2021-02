De Luca: Carnevale e San Valentino a rischio esplosione di contagi

Nell’attesa della riunione dell’Unità di crisi della Regione Campania, i cui dati permetteranno di capire come procedere sulla questione della chiusura delle scuole superiori, il governatore Vincenzo De Luca richiede urgenti misure di prevenzione in vista di un fine settimana che preannuncia rischio di assembramenti causati dalle feste di Carnevale e San Valentino.

In una nota, De Luca ha dichiarato: “Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute. Se in questi giorni avremo le strade e le piazze nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento”.

Nel frattempo si attende la decisione per quanto riguarda la chiusura delle scuole superiori della Campania proprio a partire dalla prossima settimana. L’ordinanza dovrebbe essere pubblicata entro venerdì 12 febbraio.

