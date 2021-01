Dati Covid, 15 mila contagi. Merkel: l’uscita non sarà breve

Dati Covid del 27 gennaio: 15.204 nuovi contagi. 467 i decessi. I tamponi di oggi sono 293.770. Interessante il dato dei contagi totali: oggi infatti abbiamo superato i due milioni e mezzo di contagiati complessivi nel Paese, dall’inizio della pandemia ad oggi.

Vaccini

I vaccini, come indicato sul portale del Ministero della salute, hanno raggiunto quota 1.575.258.

Sul tema dei vaccini è intervenuta Angela Merkel, la cancelliera tedesca, che al World Economic Forum ha dichiarato: i vaccini rappresentano “una strada fuori dalla pandemia, che però non sarà breve come molti di noi avevano sperato”.

Scuola

Un’opinione su cui concordano in tanti, anche nel nostro Paese, dato che le varianti del virus potrebbero essere particolarmente aggressive. Una crescita della curva sarebbe estremamente pericolosa anche sul fronte scuola, dato che ancora oggi ci sono regioni in cui i ragazzi non sono rientrati in classe e dunque un innalzamento della curva che riporti gli alunni in DaD sarebbe l’ennesima destabilizzazione per gli studenti e per tutto il personale scolastico, specie quello delle superiori.

Il bollettino del 27 gennaio

Nuovi positivi:

Decessi: 467

Tamponi: 293.770

Terapia intensiva: 2.352

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 115

Totale casi: 2.501.147

