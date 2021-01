Merkel: “Uscirne sarà più difficile di quanto crediamo”

Angela Merkel, la cancelliera tedesca, intervenendo al World Economic Forum, dove ha ribadito che la pandemia è una “catastrofe naturale secolare”, ha detto ancora: “I vaccini, anche se ancora non in quantità sufficiente, sono promettenti” e rappresentano “una strada fuori dalla pandemia, che però non sarà breve come molti di noi avevano sperato”.

Con la pandemia di Covid “è emersa la nostra vulnerabilità. In qualche modo questo virus è stato trasmesso dagli animali agli esseri umani che ci mostra ancora una volta che siamo parte del nostro habitat naturale”.

“Abbiamo tante conoscenze scientifiche e tecnologiche ma ancora dipendiamo dalla natura. La pandemia ha reso chiaro che discutere, dibattere, confrontarsi è importante ma anche che è il momento di agire, il momento in cui tutti dobbiamo agire insieme secondo i medesimi principi. Bisogna fare qualcosa per analizzare le debolezze e superarle”.