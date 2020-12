Dati Covid 5 dicembre: altri 21 mila positivi. Oltre 600 decessi

I dati Covid di oggi 5 dicembre: 21.052 nuovi positivi e oltre 600 decessi.

Come abbiamo accennato in un altro articolo, in relazione alle ordinanze del Ministro Speranza (intervistato da SkyTg24) e al cambio di area di rischio delle regioni italiane, i dati provenienti dalla Cabina di Regia che si è espressa ieri non sono troppo incoraggianti. Resta alta l’incidenza del contagio sulla popolazione italiana e alto il tasso di occupazione delle terapie intensive, al di sopra del livello di rischio, su scala nazionale.

Da qui le raccomandazioni di Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute e dirigente di ricerca presso l’ISS: comportamenti prudenti, evitare aggregazioni, distanziamento sociale, igiene delle mani e tenere sempre la mascherina anche durante le feste.

Ricapitoliamo la ripartizione delle aree di rischio, come da comunicato sul sito del Ministero della Salute.

Ripartizione aree di rischio

La ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa, come da pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, dal 6 dicembre sarà:

area gialla : Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto

: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto area arancione : Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta

: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta area rossa: Abruzzo

Ricordiamo anche a cosa corrispondono le aree di rischio.

Zona rossa equivale a uno SCENARIO 4: situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo.

Zona arancione equivale a SCENARIO 3: situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo.

Zona gialla chi non rientra in scenari medio-gravi.

Il bollettino del 5 dicembre

Nuovi positivi: 21.052

Decessi: 662

In terapia intensiva:

Tamponi effettuati:

Totale casi: