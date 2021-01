Dati Covid, altri 17 mila contagi, quasi 900 mila i vaccinati

I dati Covid del 14 gennaio: altri 17.246 contagi, a fronte di 160.585 tamponi. 522 decessi.

Quanto a vaccinazioni siamo a 896.498 dosi effettuate su tutto il territorio nazionale, come indica alle 17:15 il portale del Ministero della Salute, in continuo aggiornamento. Una somministrazione che, sebbene riguardi in maggioranza la categoria dei medici e dei sanitari e dunque le persone da 20 a 59 anni, il numero è in crescita anche riguardo agli anziani (residenti nelle RSA) che crescono in modo graduale ma costante: oggi sono circa 80 mila gli anziani vaccinati dai 70 anni in su.

La scuola

In fatto di scuola, il trend crescente dei contagi rende difficili le condizioni per il rientro in classe dei ragazzi delle superiori. Ma sull’argomento l’Italia è divisa, come abbiamo raccontato attraverso i dati di un nostro sondaggio. Si susseguono anche i ricorsi al Tar per riportare a scuola i ragazzi.

Il bollettino del 14 gennaio

Nuovi positivi: 17.246

Decessi: 522

Tamponi: 160.585

Terapia intensiva: 2.557

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 164

Totale casi: 2.336.279

