Dati Covid scuola del MI, personale scolastico sospeso meno dell’1%

Il 99,3% del personale docente e ATA è in regola con l’obbligo di vaccinazione e le unità di personale destinatarie di

provvedimenti di sospensione dal servizio per inadempienza sono meno dell’1% della vasta platea complessiva. Così il sito del Ministero dell’Istruzione, che ha aggiornato i dati di monitoraggio sull’andamento pandemico in ambito scolastico relativi al periodo 7-12 febbraio. I dati pubblicati questa settimana tengono conto delle nuove regole per la gestione dei casi di positività entrate in vigore lo scorso 5 febbraio.

Contagi alunni

Quanto ai contagi degli alunni, dopo due settimane in cui la scuola dell’infanzia ha segnato il record dei contagi rispetto agli altri gradi di scuola, nella settimana 7-12 febbraio è avvenuto il sorpasso della scuola primaria, che registra ancora un 5,9% di alunni positivi o in quarantena. Ad ogni modo, rispetto alla settimana scorsa, il numero complessivo dei contagiati o in quarantena è dimezzato: chiaramente anche a effetto delle nuove misure che impongono la quarantena solo in casi estremamente rari, specie nella scuola primaria e dell’infanzia, dove occorrono 5 contagi in classe per autorizzare la sospensione della didattica in presenza.